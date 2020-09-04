الصحة العالمية: نأمل جميعا في تلقي أخبار جيدة بشأن اللقاح ضد كورونا في الأشهر القريبة

كل الوطن – وكالات: أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، عن أمله في تلقي “أخبار جيدة” بشأن اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الأشهر القريبة.

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “نأمل جميعا في تلقي أخبار جيدة حول اللقاح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الأشهر القريبة”.

وشدد غيبريسوس مع ذلك على أن “منظمة الصحة العالمية لن تؤيد أي لقاح غير فعال وغير آمن”.

وأوضح أن هناك عددا بالغا للقاحات الواعدة، مشيرا إلى أنه “لن يتم استخدامها إلا بعد إثبات فعاليتها وأمنها”.

وفي سياق متصل، أكد مدير منظمة الصحة العالمية على ضرورة توحيد كل دول العالم جهودها لمكافحة فيروس كورونا، مؤكدا أن اتباع القومية في مجال اللقاح لن يؤدي إلا إلى إبطاء الرد على الجائحة.

وصرح، في تطرقه إلى رفض بعض الدول، خاصة الولايات المتحدة، الانضمام إلى برنامج “COVAX”، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين “GAVI”، والذي يهدف إلى مساعدات الدول النامية في شراء اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا وتوزيعه بشكل عادل: “القومية في مجال اللقاح ستطيل الجائحة”.

ومع ذلك قالت منظمة الصحة العالمية على لسان المتحدثة باسمها، مارغريت هاريس، الجمعة، إنها لا تتوقع توفير تحصين ووقاية على نطاق واسع من عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19” قبل حلول منتصف العام المقبل، مشددة على أهمية إجراء اختبارات دقيقة للتأكد من فاعلية اللقاحات وسلامة استخدامها.

وأضافت هاريس خلال إفادة في جنيف: “لا نتوقع أن تكون هناك عمليات تطعيم على نطاق واسع قبل منتصف العام المقبل”.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد “COVID-19”.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم “سبوتنيك V” تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.

وأكدت نتائج دراسة نشرتها دورية “ذا لانسيت” الطبية، في وقت سابق من الجمعة، أن لقاح “سبوتنيك V” حفز تشكل أجسام مضادة لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية عليه.

المصدر: “رويترز” + وكالات