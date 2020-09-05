تسجيل الدخول
» » التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية

التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
التحالف: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية

كل الوطن – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الجمعة) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394969

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.