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“مدني مكة” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة تقلب الأحوال المناخية

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : منذ 5 ثواني
“مدني مكة” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة تقلب الأحوال المناخية

كل الوطن – و ا س: دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اليوم، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات مناخية خلال هذه الأيام.

‏‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وشبه انعدام في الرؤية ،على كل من المحافظات التالية : الطائف، ميسان،العرضيات وأضم ، وتستمتر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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ودعا العقيد القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة أمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في السدود والمستنقعات المائية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=394984

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