وسمية القحطاني: تشيلي.. وحلقة النار

شاهدت كما شاهد الآلاف غيري خلال اليومين الماضيين ما يفعله فريق الإنقاذ التشيلي في لبنان، عندما أخذوا يبحثون عن ناجين بين ركام إحدى ضواحي بيروت المنكوبة، بعد التفجير الذي هز لبنان وهز قلوبنا معه نهاية الشهر الماضي، ولم نكن لنسمع بالفريق التشيلي لولا الكلب البوليسي المُدرب (فلاش) -الذي يعمل مع فرقة الإنقاذ التشيلية- عندما اشتم رائحة تحت أنقاض مبنى مدمر في منطقة الجميزة، وعلى إثرها التقطت المستشعرات وجود نبض إنسان على بعد أمتار، مما أدى إلى عملية بحث مكثفة، للوصول إلى الشخص العالق بين الأنقاض لكن للأسف أعلن الفريق أخيراً بعدم وجود ناجين.

فور متابعتي للحادثة ومتابعة البث المباشر لعملية الإنقاذ من خلال وكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، استغربت وتساءلت عن هوية هذا الفريق القادم من تشيلي، وهي الدولة القصية البعيدة عنا في الجهة الأخرى من الكرة الأرضية في قارة أمريكا الجنوبية، فمن منا سمع عن تشيلي في غير بطولات كرة القدم أو في مجال أخبار أخرى غير أخبار الزلازل والهزات الأرضية؟!

ولم أكد أغرق في استغرابي وتساؤلي حتى انطلقت في رحلة بحث عن فريق الإنقاذ التشيلي، وقد فشلت في أن أجد أخبارا عنه باللغة العربية أو حتى تقريرا عن هويته بعد وصوله إلى لبنان على الأقل، غير أني توصلت في النهاية لاسم فريق الإنقاذ وهو يدعى توبوس تشيلي ( toposchile)، ومن خلاله زرت موقعهم الرسمي وصفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد عرّفوا أنفسهم بأنهم منظمة تطوعية غير حكومية وغير ربحية تسعى للبحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة في أنحاء العالم وتقديم المعونة الإنسانية، ووجدت في موقعهم صورًا شتى لأعمال الإنقاذ التي شاركوا بها، في المكسيك وهاييتي ودولة سانتا لوسيا وفي عدة دول أخرى عانت من الكوارث الطبيعية.

لكن السؤال الأكبر الذي ألح عليّ وكأني دخلت دوامة من الأسئلة والبحث والاستقصاء، لماذا أخذ هؤلاء التشيليون على عاتقهم مهمة البحث عن الناجين المدن المنكوبة؟ّ!

لن أقول بأني وجدت الإجابة على هذا السؤال، لكن وجدت تاريخا طويلا لتشيلي مع الزلازل والهزات الأرضية وموجات التسونامي وانهيارات المناجم، التي كان أشهرها ما حدث لأكثر من ثلاثين عامل تنقيب عام 2010 حين انهار على رؤوسهم منجم كوبيابو وهم في عمق 700 متر تحت الأرض، وتابع العالم وقتها مباشرة عملية الإنقاذ كما حدث في بيروت، إلا أنهم تمكنوا هنا من إنقاذ جميع العمال حتى بعد 69 يومًا من الاحتجاز، المؤلم أن هذا المنجم يقع في صحراء أتاكاما التي تعد من أكثر صحاري الأرض جفافًا على الإطلاق، وما زاد الألم أن هؤلاء العمال قضوا ما يقارب الستة عشر يوما تحت الأرض في مكان أشبه ما يكون بالقبر، عانوا خلالها من شدة الحرارة والظلام والجوع في وضع إنساني أسوأ مما يتصوره العقل، و بعد 16 عشر يوما عانوا بها الأمرين بالكاد وصلتهم المساعدة والتي لم تكن إلا اتصالا محدودا مع المنقذين، وكعادة هوليوود لم تدع مثل هذه الحادثة التي شغلت العالم وقتها أن تمر دون أن تصنع منها فيلما نقلت به تلك الحادثة ومعاناة العمال.

عندما ذكرت أن لتشيلي تاريخ طويل مع الزلازل فأنا بلا شك سأتحدث عن أقوى زلزال مسجل في القرن العشرين ألا وهو زلزال فالديفيا عام 1960 أو زلزال تشيلي الكبير، الذي بلغت قوته 9.5 على مقياس ريختر، وقد قتل هذا الزلزال ما يقارب 3000 شخص ووصل أثره إلى هاواي، اليابان، الفلبين، شرق أستراليا ونيوزيلاندا وغيرها، فأي زلزال هذا الذي عصف بكل هذه الدول المنتشرة في ثلاث قارات!!

وفي عام 2010 كانت تشيلي على موعد آخر مع زلزال يعد من أقوى الزلازل في هذا القرن حيث بلغت قوته 8.8 على مقياس ريختر، وأنبه هنا إلى أن كل زلزال من هذه الزلازل يتبعه موجة تسونامي عاتية، فما أن يفيق سكان تشيلي من الزلزال حتى يباغتهم المحيط بأمواج تسونامي الهادرة، ولم تنته الحكاية عند زلزال واحد أو اثنين بل ما فتئت الزلازل تضرب هذه الدولة، التي تشكل شريطا طويلاً ممتدا على ساحل المحيط الهادي، المميز واللافت بهذا الموقع أن تشيلي وقعت على حافة ما يسمى بحلقة النار وتعد هذه الحلقة من أعظم نطاقات الزلازل حيث يصيبها ما يشكل 68% من إجمالي زلازل القشرة الأرضية.

فهل أضفت حلقة النار هذه على قلوب التشيليين مسحة إنسانية أكثر وأعمق من غيرهم من سكان العالم ليعبروا بإنسانيتهم القارات؟ّ!

يقول جان جاك روسو:

“إن ضعف الإنسان هو الذي يجعله اجتماعياً. وعناصر الشقاء المشتركة بيننا هي التي تدفع قلوبنا إلى الإنسانية. فما كنا لنحس أننا مدينون للإنسانية بشيء لو لم نكن بشراً.”.

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وسمية القحطاني – طالبة دراسات عليا