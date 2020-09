بومبيو: الإمارات أول دولة عربية تعترف بإسرائيل كوطن لليهود

كل الوطن – وكالات: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الإمارات “أول دولة عربية تعترف بحق إسرائيل بالوجود كوطن لليهود”، مشيرا إلى أنها توصلت مع إسرائيل إلى اتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران.

وقال بومبيو في حوار تلفزيوني عبر قناة “FOX News” نشرت وزارة الخارجية الأمريكية جزءا منه: “لقد كان الاستماع إلى الحوار الذي دار بين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، لحظة تاريخية”.

.@SecPompeo: The UAE and Israel both recognize Iran as this great threat, so they have now found a way to build out a relationship which can build out a coalition to ultimately make sure that this threat never reaches American shores or harms anyone in the Middle East. pic.twitter.com/vHquOqSsqu