الأهلي المصري يفتح تحقيقا بخصوص الفيديو المسرب لكهربا

خضع مهاجم الأهلي المصري، محمود كهربا، للتحقيق من قبل إدارة “القلعة الحمراء”، لمعرفة حقيقة توقيت الفيديو المسرب خلال الساعات الماضية، والذي يظهر فيه كهربا وهو يتشاجر في الشارع.

ولم يكشف متصدر الدوري المصري لكرة القدم عن نتائج التحقيق، لكن كهربا دافع عن نفسه عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”، حيث نشر فيديو مع والدته أكد في تغريدة مرفقة، أن الفيديو المسرب “قديم”، موضحا أنه متواجد حاليا في منزله مع والدته.

وتأتي أزمة كهربا الجديدة، بعد أيام قليلة من تغريمه مليون جنيه، بسبب اشتباكه مع زميله في الأهلي، حارس المرمى محمد الشناوي.

وقال الأهلي حينها في بيان نشره على حسابه في موقع “تويتر”: “قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها مليون جنيه على اللاعب محمود كهربا، نظرا لما بدر منه قبل مران الفريق”، الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح النادي في بيانه أن كهربا غادر إلى منزله عقب انتهاء المران، لكنه حرص على العودة مرة أخرى إلى مقر النادي، ليقدم اعتذاره، كما شدد على احترامه الكامل لقواعد وضوابط النادي، وتقديره لكل منظومة العمل في الفريق الأول، سواء الجهاز الفني، أو الإداري، أو زملائه اللاعبين.

المصدر: وكالات