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هيفاء وهبي تطلب مساعدة جمهورها للعثور على مجوهراتها المسروقة (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوممنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 10 ثوانيآخر تحديث : منذ 10 ثواني
هيفاء وهبي تطلب مساعدة جمهورها للعثور على مجوهراتها المسروقة (صور)

كل الوطن – وكالات: ناشدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها من أجل مساعدتها في العثور على مجوهراتها المسروقة منذ عام، وعرضت صورا لتلك المجوهرات عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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ونشرت هيفاء صورة لخاتم وكتبت تعليقا مفاده أنه يأتي ضمن مجموعة مجوهرات كانت تظن أنها ضاعت منها قبل عام، لكنها تأكدت الآن من أنها سرقت منها.

وعلّقت قائلة: “إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت”.

وأشارت إلى أن عدد المجوهرات التي تأكدت أنها سرقت منها، يبلغ 14 قطعة، كما تعهدت المتعاونين معها بأن لا تكشف هوياتهم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395009

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