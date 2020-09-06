تسجيل الدخول
» » قرار جديد يخص ابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية “فتاة فيرمونت”

قرار جديد يخص ابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية “فتاة فيرمونت”

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
قرار جديد يخص ابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية “فتاة فيرمونت”

كل الوطن – وكالات: قرر قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف قضية “فتاة فيرمونت” بنقل المتهمة نازلي، ابنة الفنانة المصرية، نهى العمروسي، إلى عنبر الآداب داخل سجن النساء في القناطر.

ويأتي قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية بشأن اعتداء عدة أشخاص جنسيا على فتاة، قبل 6 أعوام في فندق “فيرمونت نايل سيتي”.

اقرأ أيضا...

يذكر أن ابنة العمروسي كانت محبوسة في قسم شرطة القاهرة الجديدة احتياطيا، ويتم استدعاؤها عند التحقيقات، لكنها انتقلت إلى السجن لتجاور مواطنتها الراقصة الاستعراضية، سما المصري، المحبوسة بذات القسم على ذمة عدد من القضايا مؤخرا.

وكانت النيابة العامة في مصر قد فتحت تحقيقات موسعة منذ أيام، عقب القبض على عدد من المتهمين بجريمة اغتصاب فتاة في فندق “فيرمونت” في العاصمة القاهرة، بمعرفة ومشاركة أكثر من متهم في الواقعة.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395030

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.