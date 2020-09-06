قرار جديد يخص ابنة نهى العمروسي المتهمة في قضية “فتاة فيرمونت”

كل الوطن – وكالات: قرر قاضي التحقيق المكلف بمتابعة ملف قضية “فتاة فيرمونت” بنقل المتهمة نازلي، ابنة الفنانة المصرية، نهى العمروسي، إلى عنبر الآداب داخل سجن النساء في القناطر.

ويأتي قرار تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية بشأن اعتداء عدة أشخاص جنسيا على فتاة، قبل 6 أعوام في فندق “فيرمونت نايل سيتي”.

يذكر أن ابنة العمروسي كانت محبوسة في قسم شرطة القاهرة الجديدة احتياطيا، ويتم استدعاؤها عند التحقيقات، لكنها انتقلت إلى السجن لتجاور مواطنتها الراقصة الاستعراضية، سما المصري، المحبوسة بذات القسم على ذمة عدد من القضايا مؤخرا.

وكانت النيابة العامة في مصر قد فتحت تحقيقات موسعة منذ أيام، عقب القبض على عدد من المتهمين بجريمة اغتصاب فتاة في فندق “فيرمونت” في العاصمة القاهرة، بمعرفة ومشاركة أكثر من متهم في الواقعة.

المصدر: وكالات