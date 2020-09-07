الممارسة بـ7 آلاف والمشاهدة بألف.. تفاصيل ضبط “شبكة دعارة” في الغردقة

كل الوطن – مصراوي: كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في محافظة البحر الأحمر تفاصيل ضبط 5 أشخاص، بينهم 4 يحملون جنسيات أجنبية، لاتهامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب، وممارسة الدعارة.

أوضحت التحريات الأولية حول الواقعة، أن البداية كانت حينما تعرف أحد المتهمين على سيدة تحمل جنسية أجنبية من خلال موقع التواصل الاجتماعي، مستغلًا قدرته على التحدث بلغات مختلفة.

وأكدت التحريات أن المتهم أقام رفقة صديقته داخل شقة مستأجرة، اعتادا على ممارسة الجنس بداخلها، حتى تطورت الفكرة بينهما للاستعانة بـ4 سيدات – صديقات المتهمة – لتحقيق استفادة مالية من خلال تكوين شبكة لممارسة أعمال منافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحريات أن المتهم عمل على إنشاء غرف عبر 3 مواقع للتواصل الاجتماعي “فيسبوك وانستجرام وتيك توك” لممارسة الأعمال المنافية للآداب بتقديم عروض جنسية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها.

وأضافت التحريات أن المتهم يتحصل على المقابل المادي عبر تحويلات بنكية، وأن سعر العرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلغ 1000 جنيه، بينما بلغ مقابل قضاء ليلة جنسية 7000 جنيه.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان يلجأ إلى اقناع زبائنه أن صديقاته من بين المشاهير في بلادهن، حتى يتمكن من الترويج لهن وكذلك للحصول على مقابل مادي مرتفع.

جرى ضبط المتهمين، وعُثر بحيازتهم على “5 أجهزة كمبيوتر محمول و8 هواتف محمولة ومبلغ مالي”، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.