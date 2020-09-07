العراق.. القبض على مجموعة قتلت امرأة ودفنتها في منزلها

كل الوطن – وكالات: أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، وسط العراق، اليوم الأحد، القبض على متهمين قتلوا امرأة ودفنوها داخل منزلها في ناحية الحيدرية بشمالي المحافظة.

وقالت القيادة في بيان صحفي: “بعد استخبار شعبة مكافحة إجرام الوفاء عن وجود حادث قتل في منطقة الحيدرية، تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المحافظة، فائق الفتلاوي، وعضوية مدير مكافحة إجرام النجف وعدد من ضباط ومنتسبي مكافحة إجرام الوفاء”.

وأضافت: “تم إجراء التحقيق وتبين أن هناك جثة مدفونة داخل دار لامرأة تبلغ من العمر 40 عاماً، وجرى جمع المعلومات وزرع المصادر بمكان الحادث والتعرف على الجناة والقبض عليهم”.

وتابعت: “تم إجراء التحقيق معهم ابتدائياً واعترفوا بجريمتهم البشعة، كما تم تصديق أقوالهم قضائياً وتوقيفهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي”.

المصدر: RT