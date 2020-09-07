السلطات السعودية تحقق في شكوى ضد مدير شركة طلب “سكرتيرة متحررة”

كل الوطن – وكالات: قالت هيئة العناية بالعملاء التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية، إنها تحقق في شكوى ضد مدير شركة يواجه اتهامات باستغلال منصبه، بعد أن سعى لتوظيف سكرتيرة “متحررة وبلا قيود”.

وتداول مدونون سعوديون على نطاق واسع محادثة على “واتس أب”، تسأل فيها امرأة عن وظيفة سكرتيرة معروضة، قبل أن يرد من يفترض أنه مدير في الشركة، بالطلب من السائلة أن تكون “متحررة جدا” وغير مرتدية النقاب حتى يتم قبولها.

هذا حساب الشركة @GoldenTours4 نتمنى أن نعرف من يقف خلفه وماهي جنسية المدير، هل هو مواطن أم أجنبي



إذا كان مواطن نتمنى من @HRSD_SA إنزال أشد العقوبات عليه وإذا أنه أجنبي نتمنى ترحيله ومحاسبة الشركة على هذا العمل الغير أخلاقي#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف pic.twitter.com/WZ7OrSEw0u — رائد الزهراني (حساب بديل) (@raed_zh70) September 4, 2020

#شركه_تشترط_خلع_الحجاب_للتوظيف



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شركة في جده ولها عدة فروع داخل السعودية وخارجها يشترط مدير فرع جده بأن تكون السكرتيرة اوبن مايند ( وناسة ) على حد تعبيره !! pic.twitter.com/MJspkRn8K6 — 🇸🇦🄼🄱🅂 ⌯ 🅓 αͭ иͪ g ͤє я (@0e4li) September 5, 2020

وأوضحت الهيئة في ردها على شكاوى بهذا الصدد وصلتها عبر “تويتر” بأنه “تم التصعيد للإدارة المعنية للتحقق واتخاذ اللازم”.

وأثارت صور المحادثة المفترضة ردود فعل غاضبة بين المغردين السعوديين، وسط مطالب بمحاسبة المدير.

المصدر: “تويتر”