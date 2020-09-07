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“طفل الرياض”.. فيديو مؤلم لأب سعودي يعنف طفله بهدف استفزاز طليقته

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
“طفل الرياض”.. فيديو مؤلم لأب سعودي يعنف طفله بهدف استفزاز طليقته

كل الوطن – وكالات: هز مقطع فيديو تم تناقله على نحو كبير في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مشاعر مواطنين وناشطين في المملكة وعبروا عن سخطهم، إثر ظهور أب وهو يعنف طفله الصغير نكاية في طليقته.

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ووفق النشطاء، قام الأب بتعنيف طفله بهدف استفزاز والدته التي تحمل الجنسية المصرية، وذلك بسبب قيامها برفع دعوى خلع ضده والحصول على الطلاق.

وأكد المتابعون في معلومات تم تداولها بشأن تعنيف “طفل الرياض”، من جانب والده، أن الأخير أخذ الطفل من والدته بالقوة والتهديد، حيث نقل أحد الحسابات في موقع “فيسبوك” ويدعى صاحبه وجدي خالد، مرفقا مقاطع فيديو التعنيف وشهادة طلاق الزوجين والهوية الشخصية للزوجة.

وقال وجدي، إن القصة وردت إليه عبر بريده الخاص، حيث استنجدت به الأم التي تحمل الجنسية المصرية، مطالبة إياه بنشر المقطع الذي يظهر تعنيف طليقها السعودي لابنهما بهدف استفزازها بعد أن رفعت عليه قضية خلع.

وطالب وجدي بمساعدته لإرجاع الولد لحضانة والدته.

واستنكر نشطاء سعوديون تحت وسم بعنوان “#انقذوا_طفل_الرياض_المعنف” ما حدث من جانب الأب، وسط مطالب بالقبض على الأب وإعادة الطفل لوالدته.

من جهتها ذكرت صحيفة “عاجل” المحلية التي اتصلت بوالد الطفل وسردت الأحداث، أنها تحتفظ بمعلومات الأب ورقم هاتفه ومكان سكنه لتقديمها إلى الجهات المعنية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + مواقع التواصل الاجتماعي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395052

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