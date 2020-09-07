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السعودية.. سائق ينصب كاميرات لتصوير نساء دون علمهن (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
السعودية.. سائق ينصب كاميرات لتصوير نساء دون علمهن (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص آسيوي يعمل سائق سيارة “ليموزين” قام بتصوير زبائنه من السيدات دون علمهن.

وبحسب النشطاء قام السائق بنشر هذه المقاطع عبر حسابه الشخصي على تطبيق “تيك توك”، والذي أثار استهجان الكثير من المغردين عبر “تويتر” وطالبوا بالقبض عليه وتطبيق العقوبة بحقه.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395069

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