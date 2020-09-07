السعودية.. سائق ينصب كاميرات لتصوير نساء دون علمهن (فيديو)

كل الوطن – الرياض: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية مقاطع فيديو لشخص آسيوي يعمل سائق سيارة “ليموزين” قام بتصوير زبائنه من السيدات دون علمهن.

وبحسب النشطاء قام السائق بنشر هذه المقاطع عبر حسابه الشخصي على تطبيق “تيك توك”، والذي أثار استهجان الكثير من المغردين عبر “تويتر” وطالبوا بالقبض عليه وتطبيق العقوبة بحقه.

#سائق_يصور_الراكبات

أتى عامل خلطات أسمنت و تكسير

و لم يرق له العمل حول سائق ليموزين مثل ملايين الأجانب أتوا حرفية و أصبحوا مهندسين و خبراء

منذ أن شاهدت إهتامهم بقصات الشعر تأكد لي بأنهم دون رقيب و حسيب ؟

تجاوزنا السنة الثانية لقيادة النساء و كبلد محافظ لماذا لا يستقدم سائقات ؟ pic.twitter.com/im7ZLjsJ1o — عبدالمجيد (@abdulma27911325) September 7, 2020

#المعلمين_المعلمات #سائق_يصور_الراكبات

عندما لايكون هنالك لاحسيب ولارقيب لمثل هذي العمالة التي تتجرأ بالتصوير ومماقد تجعل من البعض ان يتمادى في التحرش فهذا لابدمن معاقبتة قبل ان يرحل لبلدة لاجل ان يكون عبره لغيرة فالبعض لا يستحق التعاطف معه حتى وان كان مغترب pic.twitter.com/CNfjcsb8I2 — داٰيۧل المحبة🤏🇸🇦🌺 (@umj4444) September 6, 2020