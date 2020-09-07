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د. عبدالمجيد الجلاَّل: مافيا الطوائف تُعرقل المبادرات الدولية لإنقاذ لبنان

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-07T16:22:31+03:00
2020-09-07T16:25:53+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
د. عبدالمجيد الجلاَّل: مافيا الطوائف تُعرقل المبادرات الدولية لإنقاذ لبنان

هل تنجح المبادرات الجارية اليوم ، وخاصة المبادرة الفرنسية ، لإحداث تغيير حقيقي في لبنان ، يخرجه من أزماته الحادّة ، وطغيان مافيا الطوائف ، ومصالحها الضيقة ، إلى الدولة المدنية المُستقلة ، البعيدة كل البعد ، عن الصراعات الإقليمية ، والدولية ، وصولاً إلى الدولة الحيادية ، كحيادية سويسراً !

حقيقةً ، الأمور معقدة جداً في لبنان ، وسيطرة مافيا الطوائف على القرار اللبناني، تترسخ أكثر ، فقد أضحت بأيديهم شبكات خاصة بهم ، لها روابط مع القطاع الخاص ، والبنوك ، والصناعة ، والكثير من المؤسسات والشركات العاملة.
على سبيل المثال حزب الله ، إيراني الهوى ، صار ، بحكم الزمن ، يمثل دويلة حقيقية ، داخل الدولة اللبنانية ، وهو بالتأكيد يتشبث بالوضع القائم ، وسوف يحارب كل الجهود والمبادرات ، التي قد تؤثر على سلاحه ، ومكتسباته ، ونفوذه ، وهيمنته على القرار السيادي للدولة اللبنانية !

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كذلك ، الأحزاب اللبنانية التقليدية ، تعمل ، على تعزيز حضورها السياسي ، وترفض الإجراءات الإصلاحية، التي قد تؤثر على نفوذها ، ومصالحها ، المُكتسبة، جراء ثقافة الفساد ، التي ترعاها ، ما جعل حالة عدم المساواة ، وتضعيف المؤسسات العامة ، تستشري أكثر ، وتمتد إلى كل فصائل الدولة اللبنانية .

نقطة أخرى سيئة جداً ، في النظام اللبناني الحالي ، وهو استشراء الإفلات من العقاب ، فكثيرٌ من قضايا الفساد ، وجرائم الاغتيال، ظلت في أدراج القضاة ، ولم يتم تطبيق العدالة في حق الفاسدين ، والمجرمين ، والقتلة ، فقد تحوَّل لبنان ، في ظل مافيا الطوائف ، إلى مزرعة طائفية ، تغيب عنها كل مقومات المساواة والعدالة!
في ظل نظام وأدوات هذه المزرعة الطائفية ، ظهرت الكثير من قضايا الفساد ، والإفساد ، منها ، فضيحة استيراد أدوية سرطان منتهية الصلاحية ، ورغم كثرة من مات بسببها ، لم يتم توقيف المسؤولين عنها، ولو حتى مسؤول واحد.
في السياق نفسه ، هناك دعوات مُلحة ، يدعمها الشارع اللبناني ، والمجتمع الدولي ، لإجراء انتخابات مُبكرة ، وفق قانون جديد غير طائفي ، ولكن الإشكالية الأساسية في هذه الدعوات، أنَّ البرلمان الحالي ، الذي تسيطر عليه مافيا الطوائف ، تقع على عاتقه الموافقة على مثل هذه الإجراءات ، وهذا غير ممكن من خلال تركيبة مجلس النواب الطائفية المُعقدة.
خلاصة القول ، ستظل مافيا الطوائف تتحكم بالمشهد السياسي والاقتصادي ، وقد تتنازل عن بعض مكتسباتها الشكلية ، لإرضاء الفرنسيين والمجتمع الدولي الضاغط عليها بشدة ، ولكنها لن تتنازل البتَّة عن أدوات هيمنتها ، ونفوذها ، ومصالحها في لبنان !

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395074

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