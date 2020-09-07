مشكلات تقنية في «منصة مدرستي» في أول يوم دراسي.. «التعليم»:لن يتم احتساب الحضور والغياب.. وبدائل لإكمال الرحلة التعليمية

كل الوطن – وكالات : أعلنت وزارة التعليم أمس أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب بعد أن طرأت تحديات واجهها المستفيدون أثناء الدخول لـ»منصة مدرستي».

وأوضحت المتحدثة باسم التعليم العام ابتسام الشهري في تغريدة على حسابها الرسمي في «تويتر» أن «بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم أمس تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاة لمصلحة الطلاب والطالبات». مشيرة إلى أن الوزارة أتاحت للطلاب بدائل، مثل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلة الطلاب التعليمية.

كما بيّنت خلال المؤتمر الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس «كورونا» أمس أن «منصة مدرستي» واجهت تحديات، ومن مبدأ الشفافية نوضح أننا نواجه تحديات حقيقية كونها منصة جديدة، وهي فرصة للتحسين المستمر مع توفير البدائل الأخرى. وأكدت أن هذه التحديات تتحسن بشكل مستمر لاستثنائية المرحلة، معربة عن شكرها وتقديرها لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال العملية التعليمية.

وكانت منصة «مدرستي» قد تعرضت لمشكلات تقنية مع بداية أول يوم دوام تعليمي؛ إذ فوجئ الكوادر التعليمية والطلاب والطالبات بمشكلات تقنية خلال متابعة العملية التعليمية صباح أمس.