“صمت وذهول”.. سما المصري “بدون تعليق” بعد حبسها سنتين بقضية الدعارة

كل الوطن – مصراوي: سيطر الصمت والدهشة على المتهمة سما المصري بعد صدور حكم نهائي بحبسها سنتين بدلا من 3 سنوات بقضية التحريض على الدعارة.

ووقفت سما المصري داخل قفص الاتهام حيث علت الدهشة ملامحها دون أي تعليق عقب النطق بالحكم.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بقبول استئناف سما المصري وتخفيف حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية سنتين بتهمة التحريض على الدعارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.