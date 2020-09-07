الكرملين: بوتين والملك السعودي يتفقان على توسيع العلاقات المتبادلة في مجالي التجارة والاقتصاد

كل الوطن – سبتونيك عربى : أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عزمهما المشترك على توسيع العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، حسبما أفاد المكتب الصحفي للكرملين.

وجاء في البيان: “تم التطرق إلى مختلف جوانب التعاون الثنائي، لا سيما تنفيذ نتائج الزيارة التي قام بها رئيس روسيا إلى الرياض في أكتوبر 2019. وتأكيد الاتجاه المتبادل لتوسيع العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية”.

وأضاف البيان: “وعلى خلفية رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، تم بحث الإعداد للقاء قادة الدول والحكومات المزمع عقده في شهر تشرين الثاني/نوفمبر”.

كما أبدى الطرفان ارتياحهما تجاه تنفيذ اتفاق “أوبك+”، ما سمح باستقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية بشكل عام. كما تم الاتفاق على مزيد من التنسيق الوثيق في هذا الاتجاه.