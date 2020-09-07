السعودية تفتتح أكبر مستشفى في العالم لعلاج الإبل…صور

كل الوطن – متابعات – الاقتصادية : تتلقى الإبل العلاج الأساسي داخل أقسام مستشفى السلام البيطري، الذي يضم أيضا أقساما أكثر تخصصا وخدمات أكثر تنوعا.

وتأسس المستشفى، الواقع بالقرب من مدينة بريدة في منطقة القصيم وسط البلاد، في يوليو/تموز 2020، باستثمارات حجمها 137 مليون ريال سعودي (36.5 مليون دولار).

وأقيم المركز على مساحة 70 ألف متر مربع، مما دفع بعضهم لوصفه بأنه أكبر مركز في العالم لعلاج الإبل.

ويوفر المستشفى الرعاية الطبية الأساسية، لكنه يقدم كذلك العلاج من الأمراض المزمنة والمعدية ويجري كذلك الجراحات والأشعة للأبل.

وقال فهاد الفهاد الرئيس التنفيذي لمستشفى السلام للإبل، بحسب وكالة “رويترز”: “137 مليون ريال الاستثمار في مستشفى الإبل لم يأت من فراغ، هو لأهمية هذا المخلوق الغالي على أنفسنا والغالي على أجدادنا لم يأخذ حقه من التطور في البيطرة والتطور في الأبحاث مثل الأبقار مثل الخيل، دورنا حنا نسعى إلى الرقي في هذا المخلوق وتثقيف الداخل ودول العالم بأهمية هذا المخلوق لدينا”.

ويتركز نشاط المستشفى كذلك على البحوث والتطوير فيما يتعلق بتربية الإبل وعمليات التخصيب وفيه قسم متخصص لتكنولوجيا نقل الأجنة.

وفي السابق، كان أصحاب الجمال وتجارها في منطقة القصيم يسافرون لمسافة تصل إلى 655 كيلومترا لعلاج جمالهم.