ابتزاز نجمة كويتية بـ”فيديوهات” من داخل منزلها!

كل الوطن – وكالات: أعلنت الفاشينيستا الكويتية، نهى نبيل، أنها تتعرض للابتزاز من مجهولين يهددونها بنشر مقاطع فيديو خاصة بها من داخل منزلها، أو الإحجام عن ذلك لقاء الحصول على أموال منها.

وأوضحت نهى عبر تطبيق “سناب شات” أنها تتجاهلهم تماما، لأن ليس لديها ما تخاف أو تخجل من نشره، وقالت: “مرة في حساب معروف إنه قاسي على المشاهير يتكلم عنهم ويبتزهم ويقول لهم تبغى اسكت عنك ادفع.. أول مرة كتب عني ما دريت، وتاني وتالت مرة كمان ويسب ويقذف ويألف وأنا ولا رديت عليه”.

وأضافت: “أنا من رأيي الإنسان الواثق من نفسه لا يستفز.. مين على يخاف ويرد ويردح وبستفز هو اللي عنده مشكلة.. يعني قاعد تمر بضائقة مادية عندك مشاكل قاعد تترزق من ورا المشاهير.. ابعت لي رسالة صغيرة ترى أم حمود عندي ظروف والله بظبطك.. لكن لوية الدراع هذه ما تصير.. ترى انا دراعي جيلي ما ينكسر”.

وتابعت: “مرة واحدة دشت علي بتقولي أنا عندي ليكي أشرطة من أيام أمريكا إذا ما فتى راح أنشر الأشرطة اللي عندي… نعم ياختي أشرطة إيه يا روح أمك.. أنا في أميركا كنت في المطبخ وكنت أمسح حمامات.. وين فضايح أميركا.. نفس اللي قالي عندي تسريبات من داخل بيتك إذا ما دفعتلي 50 ألف راح أنشرها.. أنا قولتله روح انشر عني”.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع صراحة نهى، وأثنوا على جرأتها وثقتها بنفسها، مؤكدين على أنها تتصرف بشكل صحيح لمنع الآخرين من ابتزازها.

المصدر: مجلة لها