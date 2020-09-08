تسجيل الدخول
» » اعتراض وتدمير طائرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

اعتراض وتدمير طائرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليهنا اليمن
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
اعتراض وتدمير طائرة “مفخخة” أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

الرياض – واس: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

اقرأ أيضا...
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395156

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.