الإطاحة بالمسيء إلى منسوبات أحد القطاعات العسكرية بالقصيم

كل الوطن – واس: صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني ، بأنه إشارةً إلى ما تم رصده في أحد حسابات التواصل الاجتماعي ، حول إساءة شخص لمنسوبات أحد القطاعات العسكرية ، فقد أسفرت إجراءات البحث – بفضل الله – عن تحديد هوية صاحب الحساب والقبض عليه ، وهو مواطنٌ ، ( في العقد الثالث من العمر ) ، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى فرع النيابة العامة.