بايدن: أمريكا لا تتخلى عن الآخرين

كل الوطن- متابعات : قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إن الولايات المتحدة لا تتخلى عن الآخرين، وأنه لا مكان للكراهية على أراضيها.

وكتب بايدن، على “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “في أفضل أحوالنا، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتسم بالكرم والعطف والتفاؤل”.

وأضاف: “نعامل الآخرين بكرامة ولا نحمي الكراهية ولا نترك أي أحد خلفنا”.

وقال جو بايدن: “أعتقد أن أمريكا تستطيع أن تصبح تلك الأمة مرة ثانية”.

وتصاعدت الحرب الكلامية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه البارز جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، وأصبحت تلك الحرب أكثر شدة باقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويرى بايدن أن هذه فترة صعبة في تاريخ أمريكا، وأن سياسة دونالد ترامب الغاضبة والمثيرة للانقسام ليست حلا، وأن البلاد تحتاج إلى القيادة التي يمكن أن توحد الأمريكيين، وتجمعهم.

ويضيف: “حان الوقت لإنهاء “موسم الظلام”، متعهدا بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة”.

ويحذر المرشح الديمقراطي من أنه في حالة بقاء الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة.