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حاكم نيويورك: ترامب تسبب بتفشي كورونا في الولاية.. هذه حقيقة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : منذ 11 ثانية
حاكم نيويورك: ترامب تسبب بتفشي كورونا في الولاية.. هذه حقيقة

كل الوطن – وكالات: قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “تسبب بتفشي فيروس كورونا” في الولاية بعد أن ماطل في فرض حظر السفر على القادمين من أوروبا.

وفي حديثه للصحفيين، انتقد كومو ترامب والحكومة الفدرالية لعدم تقديمهما التمويل اللازم للتعامل مع تبعات الجائحة. كما أشار إلى أن إدارة ترامب، بما فيها مراكز مراقبة الأوبئة والوقاية منها، تسببت في انتشار الوباء في ولايته.

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ونقل موقع “ذي هيل” عن كومو قوله: “دونالد ترامب تسبب بتفشي كوفيد-19 في نيويورك. هذه حقيقة. إنها حقيقة اعترف بها ترامب ومراكز مراقبة الأوبئة وكبير الخبراء فاوتشي”.

وأضاف: “أتعلمون ما المتسبب في هذا؟ إنها انعدام كفاءة ترامب… والآن لا يريدون تقديم التمويل الفدرالي للمساعدة في إصلاح الضرر الناجم عن الكمين الذي أنشأوه”.

وفي تعليقه على تصريحات كومو، قال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير إن كومو بدا “كشخص مصاب بجنون العظمة”، مضيفا أن ترامب قدم الدعم اللازم لنيويورك في أكثر من مرة.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395190

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