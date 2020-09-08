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نتنياهو يعلن نيته المشاركة في مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
نتنياهو يعلن نيته المشاركة في مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات

كل الوطن – وكالات: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه ينوي المشاركة في مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والتي من المتوقع أن يستضيفه البيت الأبيض قريبا.

وقال نتنياهو، في تغريدة نشرها مساء الثلاثاء باللغة العربية على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: “أتشرف بالسفر الأسبوع المقبل إلى واشنطن بدعوة من الرئيس ترامب للمشاركة في المراسم التاريخية التي ستقام في البيت الأبيض لإقامة اتفاقية سلام بين إسرائيل والإمارات”.

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ويأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ينوي إقامة مراسم توقيع الاتفاق التاريخي لتطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل يوم 15 سبتمبر.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395193

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