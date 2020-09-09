ضبط رجل أعمال وزوجة مسجون يمارسان الجنس في سيارة

كل الوطن – الوطن المصرية: ألقت مباحث الآداب بمديرية أمن الدقهلية اليوم، القبض على رجل أعمال، وربة منزل، متلبسين بممارسة الجنس داخل سيارة بمدينة المنصورة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط مباحث قسم حماية الآداب العامة بالمديرية، أفادت بقيام ربة منزل ورجل أعمال بممارسة الدعارة داخل سيارة الأخير.

وتوصلت التحريات إلي أن ربة المنزل تدعي “سمر ج. ع” 30 عامًا، مُقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ولها عنوان أخر بالمنصورة، و”محمد ع. أ” 34 عامًا، رجل أعمال من مركز أجا” ارتبطا بعلاقة غير شرعية وإعتادا على ممارسة الجنس داخل سيارته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة بقيادة العقيد أحمد ذكي رمضان، رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب، من ضبط المتحري عنهما متلبسين داخل سيارة ملاكي بمنطقة الإستاد بشارع الجيش في المنصورة.

واعترف المتحري عنها الأولى بممارسة الدعارة، لأن زوجها محبوس 15 سنة في قضية مخدرات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على المستشار أحمد مارية، مدير نيابة قسم ثان المنصورة بإشراف المستشار علاء توفيق رئيس النيابة.

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