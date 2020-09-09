أول تعليق من صاحبة الصورة في واقعة زواج فتاتين بالمنصورة

كل الوطن – هنّ – متابعات: علقت “الميكب أرتست” أمنية شوقي، على سرقة صور لها ووضعها على حساب وهمي، بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قبل أن تزعم إحدى الفتيات، أنها تزوجت من صاحبة هذا الحساب بموافقة الأهل، في خطوة مفبركة، لكنها هزت شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.

وخرجت أمنية شوقي، على حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وأعلنت أنها ستتوجه للنائب العام للحصول على حقها، والقبض على من لفقوا لها هذه الواقعة.

وكان مصدر أمني، أعلن أن أجهزة الأمن تفحص مزاعم تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن زواج فتاة من صديقتها.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن المختصة تفحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من وجود الفتاتين داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أنه في حالة التأكد أن الزواج حدث داخل مصر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لأن تلك الأفعال مجرمة قانونًا، وتدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مثل الشذوذ والخروج على قيم المجتمع وآدابه.