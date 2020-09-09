الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق حملة استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الرياضة- منذ قليل- عن انطلاق حملة استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر “تويتر” الموقع الرسمي لحملة تنظيم البطولة في المملكة بعنوان Saudi 2027.

وفي وقت سابق، أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن 5 دول تقدمت بشكل رسمي لاستضافة البطولة القارية، وهي؛ السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، وإيران.

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.