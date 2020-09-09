تسجيل الدخول
» » الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق حملة استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق حملة استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الاتحاد السعودي لكرة القدم يطلق حملة استضافة المملكة لكأس آسيا 2027

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الرياضة- منذ قليل- عن انطلاق حملة استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر “تويتر” الموقع الرسمي لحملة تنظيم البطولة في المملكة بعنوان Saudi 2027.

اقرأ أيضا...
20200909 191753 - كل الوطن

وفي وقت سابق، أكد مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أن 5 دول تقدمت بشكل رسمي لاستضافة البطولة القارية، وهي؛ السعودية، وقطر، والهند، وأوزبكستان، وإيران.

وسبق أن أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في إبريل الماضي، عن تمديد مهلة تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر حتى 30 يونيو، بعدما كان الموعد النهائي في 31 مايو؛ وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395255

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.