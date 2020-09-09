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الملك سلمان يتصل بالرئيس الصيني لبحث جهود مجموعة الـ 20

كل الوطن - فريق التحرير
2020-09-09T18:55:33+03:00
2020-09-10T10:59:10+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير9 سبتمبر 2020آخر تحديث : منذ 16 ساعة
الملك سلمان يتصل بالرئيس الصيني لبحث جهود مجموعة الـ 20

كل الوطن – الرياض: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وتم خلال الاتصال، بحث جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة المملكة، لمواجهة آثار جائحة كورونا.

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وأشار خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – إلى حرص المملكة على العمل مع دول المجموعة لخدمة الشعوب ودعم الاقتصاد العالمي والتخفيف من تبعات الجائحة.

من جهته، هنأ فخامة الرئيس الصيني، خادم الحرمين الشريفين بالإنجازات التي حققتها أعمال مجموعة العشرين والتي كان لها دور محوري لمواجهة التحديات الناتجة عن الجائحة، ودور المملكة المحوري لتنسيق التعاون بين الأطراف.

كما جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395262

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