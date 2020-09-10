تسجيل الدخول
» » أرامكو السعودية تطلق مبادرة لدعم الطلبة المحتاجين بـ«الحواسب»

أرامكو السعودية تطلق مبادرة لدعم الطلبة المحتاجين بـ«الحواسب»

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
أرامكو السعودية تطلق مبادرة لدعم الطلبة المحتاجين بـ«الحواسب»

كل الوطن – الرياض: أطلقت الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات الآلية ارتقاء بالشراكة مع أرامكو السعودية مبادرة لجمع أجهزة الحاسب الآلي من قبل موظفي أرامكو السعودية وأسرهم، وذلك لإعادة تأهيلها وتوزيعها للطلبة المحتاجين بعد إقرار نظام التعليم عن بُعد.. ويأتي ذلك استمرارًا لجهودها في تمكين المجتمع عبر سلسلة من البرامج والمبادرات المجتمعية.

وتستمر الحملة لمدة أسبوعين في الفترة من 6 – 17 سبتمبر الجاري، يتبرع خلالها موظفو الشركة بأجهزة الحاسب المستخدمة، سواءً كانت مكتبية أو محمولة، أو لوحية، للطلاب الذين يحتاجونها، وذلك تزامنًا مع تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد، بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وتأتي المبادرة في إطار إستراتيجية المواطنة في الشركة والتي ترتكز على تمكين الأفراد والمجتمعات بالإضافة لحماية الموارد الطبيعية وتحقيق استدامتها، وهي تصب في إطار جهود العطاء المجتمعي للشركة، ودعمًا لهذه المبادرة، ستتبرع أرامكو السعودية، من جهتها، بـعدد من أجهزة الكمبيوتر المحمول للطلاب في جميع أنحاء المملكة.

اقرأ أيضا...

وتدرك أرامكو السعودية أن التعليم هو أساس التقدّم الاقتصادي والمجتمعي، لذلك ظلت تركّز على ترسيخ الإمكانات والكفاءات التي تتعلق بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات لدى شباب المملكة والمجتمعات التي تعمل فيها، ومن هذا المنطلق تعمل الشركة على تمكين نمو وازدهار اقتصاد المعرفة من خلال دعم التعليم في مجالات العلوم المختلفة، وإطلاق مبادرات تشجع وتعزز القدرة على الإبداع والابتكار.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395265

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.