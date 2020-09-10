ارتفاع نسبة حالات الشفاء من فيروس كورونا في المملكة إلى 92.56 بالمائة

كل الوطن – الرياض: أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي أن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل أن لاتقع، مشيراً إلى أن الأمور ولله الحمد في المملكة تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انحسار ونزول.

وأوضح الدكتور العبدالعالي خلال اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم , أنه تم تسجيل 775 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (323012) حالة، من بينها (19881) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1386) حالة حرجة ، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (298966) حالة بإضافة (720) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (4165) حالة، بإضافة (28) حالة وفاة جديدة، ” رحمهم الله جميعاً “.

وأوضح أن الحالات المسجلة وعددها (775) حالة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4 % فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (5548202) فحص مخبري دقيق، بإضافة (49205) فحصوصات مخبرية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة النصيحة للجميع بتحديث بياناتهم بتطبيق توكلنا، للحصول على العديد من الخدمات الجديدة في التطبيق ومن أهمها خدمة “تصريح تجمُّع “والذي يسمح للأفراد والجماعات والمنشآت والمؤسسات الحصول على إنشاء تصريح تجمع في المكان الذي يريد دعوة مجموعة من الأفراد للحضور إليه بالعدد المسموح وذلك من خلال الكود الذي سيصل إليهم والذي سيمكن من الاطمئنان على الحالات الصحية للأفراد كما أنها تعد إضافة جديدة للاحترازات الوقائية لمواجهة كورونا.