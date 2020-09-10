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“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 43 ثانيةآخر تحديث : منذ 43 ثانية
“التحالف”: اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة

كل الوطن – الرياض: صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395279

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