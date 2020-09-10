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اندلاع حريق في منطقة مرفأ بيروت

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
اندلاع حريق في منطقة مرفأ بيروت

كل الوطن – الرياض: ذكر مصدر عسكري لبناني أن النيران اشتعلت في مخزن للزيوت وإطارات السيارات في مرفأ بيروت بعد أكثر بقليل من شهر من انفجار هائل دمر المرفأ والمنطقة السكنية المحيطة به في العاصمة اللبنانية.

واندلع الحريق في المنطقة الحرة بالمرفأ مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان في سماء المدينة. وقال المصدر العسكري إن سبب الحريق لم يعرف بعد. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في الميناء حيث دمر الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس آب مستودعات وصوامع حبوب خرسانية.

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وأودى انفجار الشهر الماضي بحياة نحو 190 شخصا ودمر مساحة شاسعة من بيروت بالقرب من المرفأ. ونتج الانفجار عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة في الميناء لسنوات دون مراعاة لإجراءات السلامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395284

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