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رئيس لجنة الأشغال النيابية يكشف لـ”سبوتنيك” سبب حريق مرفأ بيروت

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
رئيس لجنة الأشغال النيابية يكشف لـ”سبوتنيك” سبب حريق مرفأ بيروت
كل الوطن  – سبتونيك :   قال رئيس لجنة الأشغال النيابية، النائب نزيه نجم، لـ”سبوتنيك”، إنه بحسب التقارير التي وصلت من غرفة الطوارئ فإن الحريق الذي اندلع في مرفأ بيروت، اليوم الخميس، يعود إلى قيام أحد العمال باستخدام آلة تلحيم خلال ورشة تصليح.

وأضاف: “الحادث دليل على الجهل، ولا أعلم إذا كان مفتعلاً، أنا أشك بأنه مفتعل، وعلى الأرجح بحسب التقارير التي وصلتنا من غرفة الطوارئ يعود سبب الحريق إلى قيام أحد العمال بالتلحيم والقص على آلة التلحيم الأمر الذي أدى إلى إطلاق شرارة واندلاع الحريق“.

وأشار نجم إلى أن المسؤولية تقع على المفتعل وعلى الذي أعطى أمر التلحيم دون أي انتباه إلى شروط السلامة العامة.

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ولفت إلى أن “الحريق اندلع في مستودع للدواليب والزيوت بالإضافة إلى المستحضرات التجميلية، وكل ذلك مواد حارقة”.

واندلع حريق كبير في منطقة السوق الحرة في مرفأ بيروت، في مستودع يدعى “بي سي سي” يحتوي على زيوت وإطارات، وتصاعدت أعمدة الدخان السوداء الكثيفة التي غطت أنجاء العاصمة اللبنانية بيروت، فيما عمل الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت بالإضافة إلى طوافات الجيش اللبناني على إخماد الحريق الضخم.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395287

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