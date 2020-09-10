أمانة الرياض تنفذ أعمال رسم جداريات الأنفاق تحسينًا للمشهد الحضري

كل الوطن – الرياض – متابعات : نفذت أمانة منطقة الرياض أعمال تجميل الأنفاق برسم جداريات من الفن الجرافيتي الذي يحمل عبارات من النشيد الوطني، وذلك في نفق تقاطع طريقي الأمير محمد بن سلمان والملك خالد شمال العاصمة.

وشهدت الجدارية مشاركة فنانين سعوديين جسدوا الهوية السعودية والقيم الوطنية بإبداعاتهم الفنية، تماشيًا مع حرص الأمانة على الاستفادة من المبدعين من منطلق دعم الكفاءات الوطنية، وتأكيد دورهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها الطموحة.

ويعد رسم جداريات الأنفاق أحد مبادرات أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضري في العاصمة، وتعزيز البُعد الجمالي للطرق، ويأتي متزامنًا مع الاستعدادات النوعية لاستضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين.

وستسهم جداريات الأنفاق بجانب العديد من الخطوات غير المسبوقة في تحقيق مستهدفات الارتقاء بجودة الحياة في المدينة، من خلال توظيف مختلف الفنون الإبداعية؛ لإبراز ما لدى العاصمة من إرث حضاري وعمق تاريخي وثقافي يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية على المستوى العالمي، ويظهر حجم الازدهار والنماء الذي تشهد مدينة الرياض.