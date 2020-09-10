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تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : منذ 35 ثانية
تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

كل الوطن  – وكالات :   أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) في الأردن اليوم، تسجيل أول حالة وفاة بين لاجئي فلسطين بالأردن، وإصابة 60 آخرين بفيروس كورونا المستجد بمخيمات اللجوء.

وقال مدير عمليات الوكالة محمد آدار إن (أونروا) تتواصل مع وزارة الصحة الأردنية ومع الجهات المعنية وبشكل مستمر، ونتابع عن كثب الحالات وازدياد الأعداد في المخيمات ومناطق وجود لاجئي فلسطين، وتتبع البروتوكول الصحي المفروض من قبل الحكومة الأردنية في حال تسجيل حالات إصابة بالفيروس.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395303

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