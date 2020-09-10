تسجيل أول حالة وفاة بكورونا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن

وقال مدير عمليات الوكالة محمد آدار إن (أونروا) تتواصل مع وزارة الصحة الأردنية ومع الجهات المعنية وبشكل مستمر، ونتابع عن كثب الحالات وازدياد الأعداد في المخيمات ومناطق وجود لاجئي فلسطين، وتتبع البروتوكول الصحي المفروض من قبل الحكومة الأردنية في حال تسجيل حالات إصابة بالفيروس.