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التحالف: تدمير صواريخ بالستية وطائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

كل الوطن- فريق التحرير
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كل الوطن- فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
التحالف: تدمير صواريخ بالستية وطائرات مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

كل الوطن  – واس :  صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم (الخميس) الموافق 10 سبتمبر 2020م من اعتراض وتدمير عدد من الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار “المفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار”المفخخة”، مبيناً كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأكد العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395306

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