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الالكسو تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك السريع للتعامل مع فيضانات السودان ( صور)

كل الوطن- فريق التحرير
2020-09-10T23:38:34+03:00
2020-09-10T23:48:34+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : منذ 13 دقيقة
الالكسو تدعو المجتمع الدولي إلى التحرك السريع للتعامل مع فيضانات السودان ( صور)

كل الوطن  – وكالات: عبرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”، عن انشغالها بارتفاع حصيلة الخسائر في الأرواح والمُمتلكات، جرّاء تواصل تهاطل الأمطار وما تُسبّبه من فيضانات بعدد من المدن والولايات في جمهورية السّودان.

ودعت المنظمة في بيان لها من مقرها بالعاصمة تونس، المجتمع الدولي وفي طليعته المنظمات الدولية والإقليميّة إلى التحرّك السّريع من أجل وضع خطّة عمليّة تتظافر فيها جُهود الجميع للتّخفيف من وطأة الكارثة، خاصة أمام ما خلّفته الأمطار من دمار للمدارس وغيرها من المؤسّسات التربويّة والثقافية وعدد من المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمناظر الطبيعية المُتاخمة لنهر النيل.

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وعبرت الالكسو في ختام بيانها عن استعدادها التّام لتكون طرفا في وضع هذه الآلية وتقديم خبرتها في مجالات تخصُّصها.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395324

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