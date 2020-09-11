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فهد بن جليد : أهم درس للطلاب (عن بُعد)

كل الوطن- فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : منذ 22 ثانية
فهد بن جليد : أهم درس للطلاب (عن بُعد)

23 مليون طالب وطالبة سيعودون منتصف الشهر المقبل للدراسة في مصر بساعات حرة، وحضور مرن حسب مساحة كل مدرسة، هذا الخيار مازال يثير جدلاً واسعاً حول فعاليته وجدواه، بينما النموذج الأوربي والأمريكي سجَّل تراجعاً ملحوظاً بإغلاق العديد من المدارس والكليات نتيجة إصابات المدارس، لذا تعطلت الدراسة دون بديل وحدث الانقطاع المفاجئ، بينما التسبُّب بالذعر وتبادل التهم حول نقل العدوى بين المدرسة والبيت مشكلة أخرى.

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نسبة الإصابة بين الأطفال والشبان زادت الشهر الماضي 17 بالمائة بحسب الأكاديمية الأمريكية، هذه النتائج تعيدنا لمخاوف المربع الأول وتجعلنا أكثر تمسكاً وقبولاً بخيار وزارة التعليم، فالحلول التقنية حتى عند أرقى المدارس والجامعات الأهلية تعاني من صعوبات، الفرق هو في قدرتك على جعل تلك الصعوبات تحدٍ يستطيع من خلاله الطلاب تعلم شيء جديد، في كيفية خوض معترك الحياة بقوة وصلابة وعزيمة وإصرار لتحقيق وبلوغ الهدف وهذا أهم الدروس وأبلغها.

وعلى دروب الخير نلتقي.

فهد بن جليد

الجزيرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395357

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