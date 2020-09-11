سفير أميركا لدى الرياض: ندين بشدة محاولات الحوثيين استهداف المدنيين بالمملكة

كل الوطن – وكالات: أدانت الولايات المتّحدة بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون، ومحاولاتهم لاستهداف المدنيين في المملكة.

ودعت الولايات المتحدة المجتمع الدولي في بيان بيان من سفيرها لدى المملكة العربية السعودية جون أبي زيد اليوم الخميس، مجدداً إلى تمديد حظر السلاح الإيراني لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين ووقف هذه الهجمات البشعة التي يشنها الحوثيون على الشعب اليمني وجيران اليمن.

وأكد بيان السفير آبي زيد دعم الولايات المتحدة للعملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع، وحثها الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني.