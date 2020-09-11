مفاجأة.. رجل أعمال يخطب بائع الفريسكا لابنته ويهديه شقه بـ 2 مليون جنيه

كل الوطن – هنّ – الوطن: كشف مصدر عائلي مقرب من أسرة إبراهيم بائع الفريسكا، الطالب بكلية الطب عن تقدم أحد رجال الأعمال للأسرة لزواج إبراهيم من ابنته بعد أن عرض على الأسرة التكفل بكل مصروفات الزواج بالكامل.

وقال المصدر لـ”الوطن” إن رجل الأعمال الذي يعمل أستاذًا جامعيًا طلب من والد إبراهيم خطبة إحدى ابنتيه تقديرًا منه لكفاح بائع الفريسكا وأعرب له عن سعادته بمصاهرة الأسره وزواج ابنته من إبراهيم.

وكشف المصدر عن إهداء رجل الأعمال الذي رفض ذكر اسمه، شقة لإبراهيم على كورنيش الإسكندرية يتجاوز ثمنها 2 مليون جنيه كهدية منه اليه قبل أن يطلبه للزواج من ابنته، مشيرا إلى أن الأسرتين أعلنت الخطبة بشكل غير رسمي ومن المقرر عقد مراسم الخطوبة الأسبوع المقبل بحضور الأسرتين فقط دون دعوة أحد.

كان مقطع فيديو قصير ظهر فيه الطالب إبراهيم، بائع الفريسكا، حوَّل حياته من حال إلى حال، بعدما أكد الشاب حصوله على مجموع كلية الطب، والالتحاق بجامعة الإسكندرية، إثر جهده بالعمل ببيع قطع الفريسكا للمصيفين.

ليتحول “إبراهيم” إلى نموذج يقتدى به في الكفاح، قبل أن يُقدم العديد والعديد من المسؤولين بتقديم المكافآت المالية، والعينية بل والمنح الدراسية له، تقديرًا لمجهوداته.

ورُبما الأمر لم ينتهِ إلى هذا الحد، فحقبة الهدايا ما زالت تُعلن عن خفاياها للطالب المجتهد، المُقرر أن يكون عريسا قريبًا.