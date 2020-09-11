القبض على مطلوب في قضايا جنائية بالرياض

كل الوطن – واس: صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن الإطاحة بمواطن مطلوب في قضايا جنائية (في العقد الخامس من العمر )، وذلك بمقر سكنه شرق مدينة الرياض، حيث اتخذه معملاً متكاملاً لممارسة نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والوثائق الرسمية وبيعها، وضبط بداخله ما يزيد على (100) وثيقة مزورة لمستندات ورخص إقامات وصكوك شرعية، ومطبوعات رسمية، بالإضافة إلى أدوات ومعدات التزوير، وسلاح ناري و (8) طلقات حية و (4) أقراص من مادة الامفيتامين المخدرة، وقد جرى إيقافه وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى النيابة العامة.
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