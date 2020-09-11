إمام المسجد النبوي: أفضل وسيلة لمحبة النبي التعرف على سيرته

كل الوطن – الرياض: قال إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان – في خطبة الجمعة – : المرء مع من أحب , وحب النبي صلى الله عليه وسلم شرط في الإيمان , وأفضل وسيلة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي التعرف على سيرته وشمائله وأخلاقه , فتعرفوا على نبيكم لتعرفوا قدره ومنزلته , فتتأتى محبته وطاعته , فلا يؤمن أحدكم حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده وماله والناس أجمعين.

وأضاف : الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس , وقد اصطفى محمدا عليه الصلاة والسلام من أنفس المعادن والأنفاس , وأكرمه وفضله على سائر الناس , قال تعالى : ” لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ” , جعل هديه معيارا للفضل والكمال , زكى الله هديه وخلقه , وعلمه وعقله وقوله وفعله وزكاه الله تزكية كاملة ظاهرا وباطنا.

وتابع : إن الله تعالى خلق عباده حنفاء كلهم , وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم , وحرمت عليهم ما أحل لهم , وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا , وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب , فاختار من بينهم أنفس المعادن , دوحة العز والشرف ومنبع الخير الفضل محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب العربي القرشي الهاشمي , واختار له أفضل مكان فولد ونشأ وبعث بمكة أم القرى ومهبط الوحي , وكان مولده في ربيع الأول عام الفيل بعد نحو اثنين وثلاثين وستمئة من ميلاد المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام , وبعث في مكة وعمره قد ناهز الأربعين , وتوفي عن ثلاث وستين.