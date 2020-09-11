الكويت: إستقرار صحة أمير البلاد

كل الوطن – وكالات: أعلن الديوان الأميري الكويتي أن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الصباح، مستقرة ويتلقى العلاج المقرر، وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة سمو الأمير، من مصادرها الرسمية.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية “كونا” البيان التالي: “جاءنا من الدیوان الأمیري ما یلي: “ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام من أخبار عاریة عن الصحة فقد أكد معالي وزیر شؤون الدیوان الأمیري الشیخ علي جراح الصباح بأن الدیوان الأمیري على تواصل مستمر مع معالي الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئیس الحرس الوطني الذي طمأن الجمیع على صحة حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وأن الحالة الصحیة لسموه مستقرة ویتلقى العلاج المقرر”.

كما أن سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء حفظه الله یضمن البیان الاسبوعي لمجلس الوزراء فقرة عن الوضع الصحي لحضرة صاحب السمو الأمیر رعاه الله.

ویھیب الدیوان الأمیري بالجمیع تحري الدقة واستیفاء المعلومات المتعلقة بصحة سموه رعاه الله من مصادرھا الرسمیة وأن لا یلتفت إلى الأخبار المغرضة مبتھلین الى إلباري جل وعلا أن یمن على حضرة صاحب السمو أمیر البلاد حفظھ الله ورعاه بالشفاء العاجل وأن یمتعھ بموفور الصحة والعافیة”.