البرلمان العربي ينادي الدول والمنظمات الدولية والهيئات لإغاثة السودان

كل الوطن – وكالات: أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل فهم السلمي وقوف وتضامن البرلمان التام مع السودان ودعمه حتى يتجاوز بسلام محنة الفيضانات والسيول التي شهدتها البلاد، مثمناً عالياً الجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم السودان وتوفير المستلزمات الإغاثية والطبية للشعب السوداني الشقيق، وجدد رئيس البرلمان توجيه نداءً عاجلاً للدول والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الإغاثية والإنسانية مطالباً بحشد الجهود وتقديم الدعم اللازم والمساعدات الإغاثية والإنسانية للحكومة السودانية حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين من هذه الكارثة ومواجهة الخسائر الكبيرة التي خلفتها الفيضانات والسيول، وأجرى السُّلمي اتصالاً هاتفياً أمس الخميس بفخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان وقدم خالص التعازي لرئيس وللشعب السوداني الشقيق في ضحايا الفيضانات والسيول التي شهدتها عدداً من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.
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