مرفت غزاوي: متى تعقل النساء ؟!

سؤال تردد أمامي و أجبت عليه إجابة كانت و ليدة اللحظة و قلت يبقى صاحب العقل يتمتع به على الدوام و ناقص العقل يبقى دوماً كذلك ..

و للأمانة فكرت كثيراً في هذا الموضوع فهل النساء بالفعل بحاجة الى وقفة ليعقلن؟!

و ما هو التقييم الذي يستند عليه الرأي ، هي حالات فردية من الصعب التعميم فيها ..

ليس تحيزاً للنساء و لكن هناك بعض النساء لديهن من العقل ما يوزن به عالماً كاملاً من البشر ، و هناك بعض الرجال يفتقر إلى العقل و أبعد ما يكون عنه ، و العكس صحيح ..

و العقل هنا كناية عن حسن التصرف و تألق الفكر بالمعرفة و الإطلاع و الدراية بالامور الحياتية و اتقان المهام المطلوبة عملياً و اجتماعياً ، المقصود بالعقل

اتساع الأفق و المدارك و الحكم على الامور بمنطق سليم و الموازنة العادلة في التعامل …

المقارنة بين المرأة و الرجل ظالمة و مجحفة في حق كلا الجنسين ..

الضغوط النفسية و الاجتماعيةو المادية تُداهم الجميع بلا استثناء فالبعض يتخطى المصاعب بسهولة و البعض الآخر يجد صعوبة في الأمر مما يجعله عُرضة للتوتر و الإنفعال الغير مُسيطر عليه و الذي ينعكس على تعامله مع الجميع من حوله و هنا يتم الحكم عليه دون الرجوع الى العوامل التي دفعت به لذلك ..!

بلا شك أن مستويات الهرمونات في تكوين المرأة الفطري قد تكون من أحد عوامل انحراف المزاج و التفكير و هذا الأمر لا سلطة للمرأة علية لأنه من طبيعتها التي خلقها الله عليها ..و نفس هذه الهرمونات هي ما تجعلها رقيقة المشاعر جياشة العاطفة و معطاءة بلا حدود ..

الأنثى كائن لطيف جُل ما تحتاجة الحنان و العطف و الإحتواء الذي يُشعرها بالأمان ، و عندها تصبح انسانة تتمتع بصفات ملائكية تجعل الحياة مليئة بالبهجة و السرور لكل من حولها

و الرجل هو الأساس فهو القائد و المُسيطر و صاحب القرار فإما أن يجعل من أنثاه المخلوق الملائكي أو يجعل منها الانسانة التى تُرسل عقلها في رحلة بعيدة !

و ختاماً ..العقل مكانه القلب …يا رجال العالم و يا نساء العالم …من هنا تبدأ الحكاية و تنتهي ..