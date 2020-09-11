المملكة تشارك في إحاطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول لبنان

وأكد الدكتور منزلاوي في مداخلته خلال الإحاطة موقف المملكة الإنساني الراسخ والثابت في الأزمات بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين وذلك بتقديم المساعدات للدول المحتاجة والدعم والعون للقضايا الإنسانية كافة، في أي مكان في العالم.

وأفاد بأن المملكة كانت في طليعة جهود الإغاثة الدولية لمساعدة ضحايا انفجار ميناء بيروت، كما قامت بإرسال مساعدات طبية وإمدادات طارئة إلى المدينة المنكوبة على الفور، من خلال تسيير جسر جوي بالمساعدات.

وجرى خلال الإحاطة الاستماع إلى مداخلات من الممثلين الدائمين للبنان والكويت وفرنسا، وكذلك نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.