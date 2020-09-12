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سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير ومكة والمدينة

كل الوطن - فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 52 ثانيةآخر تحديث : منذ 52 ثانية
سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير ومكة والمدينة

كل الوطن – الرياض: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،تبوك) كما توقعت تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395433

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