حذف صور الفتيات من كتاب مدرسي يثير غضب الإيرانيين

كل الوطن – وكالات: حذفت وزارة التربية والتعليم الإيرانية صور فتيات كانت موجودة منذ سنوات على غلاف أحد الكتب المدرسية، ما أثار موجة غضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في النسخة الجديدة من كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي، أن السلطات التربوية أزالت صور فتيات يرتدين الزي المدرسي، واقتصرت الصورة على الذكور فقط.

واعتبر الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأمر دليل على “كراهية النساء والتمييز ضدهن”.

وفي وقت لاحق، أصدرت وزارة التربية والتعليم توضيحا جاء فيه أن الحذف تم بعد توصية من مختصين فنيين، قالوا إن الصورة تبدو فوضوية وغير منمقة لذا تم حذف صور الفتيات منها.

اقدام نابخردانه آموزش و پرورش در حذف دخترها از تصویر جلد کتاب ریاضی، بر خلاف تکریم شایستگی‌های بانوان، به ویژه نخبه‌ی پر افتخار ایرانی، مرحومه #مریم_میرزاخانی است. pic.twitter.com/4OlHaTeGCU — کیوان ساعدی (@KayvanSaedy2) September 10, 2020

من جانبه قال نسيم بهاري، الرسام الذي رسم الصورة الأولى لكتاب الرياضيات، في تعليق ساخر إن “السلطات الإيرانية ربما أزالت الفتيات من الرسم لأنها تعتقد أنها كانت تركض لتعانق الفتى!”.

المصدر: RT+ سبوتنيك