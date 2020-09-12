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تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
تنفيذ حكم الإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني

كل الوطن – وكالات: تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق بطل المصارعة الإيراني، نافيد أفكاري صباح اليوم السبت.

وقال رئيس المحكمة العليا في محافظة فارس كاظم موسوي: “تم تنفيذ حكم القصاص بالإعدام بحق نافيد أفكاري صباح اليوم السبت بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وبإصرار من عائلة القتيل حسن تركمان على تنفيذ الحكم”.

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وكان القضاء الإيراني قد أصدر حكما بإعدام البطل الرياضي أفكاري البالغ 27 عاما لإدانته بقتل مسؤول أمني خلال مظاهرة في مدينة شيراز جنوب إيران عام 2018،

ووجهت له تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك “حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى”.

كما تم الحكم على شقيقيه وحيد وحبيب بالسجن مدة 54 و27 عاما، وجلد كل منهما 74 جلدة.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395453

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