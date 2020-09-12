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د. خيرية السقاف : شاطرني وجبةَ الحنين!..

كل الوطن- فريق التحرير
كتاب وأقلام
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
د. خيرية السقاف : شاطرني وجبةَ الحنين!..

في الحديقة

لنحصد الفل المزهر في الغصون!..

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* * *

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الإلكترونية

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* * *

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ولا تتوقف

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في الحقيقة

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* * *

تصغي مطابع الورق

لأمطار الحروف

في موسم الجفاف!..

* * *

تعال أبي

شاطرني

وجبة الحنين!..

* * *

القطط المرفهة

لا مخالب

لها!..

دكتورة خيرية السقاف

الجزيرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=395487

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