د. خيرية السقاف : شاطرني وجبةَ الحنين!..

في الحديقة
لنحصد الفل المزهر في الغصون!..
* * *
في لحظة ميلاد
تحضر الوجوه
من جهة المقبرة!..
* * *
ضوء من النافذة
ولا يملك الكفيف
وقودا لرؤيته!…
* * *
فراغ الشاشات
الإلكترونية
أماكن!…
* * *
أصداء أنفاسٍ؛
هذا الحزن
يتكلم!..
* * *
كل أوراق الشجر الجافة
ولا تتوقف
الأفكار!..
* * *
كم هي حروف الكلام؟
في الحقيقة
لا عدد!..
* * *
عزلة «كوفيد-19»
ترسم خطوطًا
لمسار العميان!..
* * *
تصغي مطابع الورق
لأمطار الحروف
في موسم الجفاف!..
* * *
تعال أبي
شاطرني
وجبة الحنين!..
* * *
القطط المرفهة
لا مخالب
لها!..
دكتورة خيرية السقاف
الجزيرة